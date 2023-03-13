Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Байден заверил американцев, что банковская система США остается в безопасности
Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации из-за ситуации в банковской системе. Об этом передает РИА Новости.
В 5-минутном выступлении глава Белого дома заверил, что банковская система страны остается в безопасности, руководство двух обанкротившихся финорганизаций будет уволено, а виновные – привлечены к ответственности.
«Ваши депозиты будут там, когда они вам понадобятся», — заявил Байден, пообещав, что налогоплательщики не ощутят никаких проблем.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»