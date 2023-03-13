Байден заверил американцев, что банковская система США остается в безопасности

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации из-за ситуации в банковской системе. Об этом передает РИА Новости.

В 5-минутном выступлении глава Белого дома заверил, что банковская система страны остается в безопасности, руководство двух обанкротившихся финорганизаций будет уволено, а виновные – привлечены к ответственности.

«Ваши депозиты будут там, когда они вам понадобятся», — заявил Байден, пообещав, что налогоплательщики не ощутят никаких проблем.

Уже после речи журналисты обратились к нему с вопросом о том, может ли глава государства пообещать американцам, что страну не ждет цепная реакция из-за банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank. Президент в ответ молча вышел из комнаты.