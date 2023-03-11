В США «рухнул» самый крупный банк со времен кризиса 2008 года

В Калифорнии обанкротился и закрылся Silicon Valley Bank (SVB) — 16-й по величине банк США, сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC). Это один из крупнейших банков, обанкротившихся со времен кризиса 2008 года.

«Silicon Valley Bank, Санта-Клара, Калифорния, был закрыт сегодня калифорнийским департаментом финансовой защиты и инноваций, который назначил Федеральную корпорацию страхования вкладов конкурсным управляющим. Для защиты застрахованных вкладчиков FDIC создала Национальный банк страхования вкладов Санта-Клары (DINB). На момент закрытия FDIC в качестве получателя немедленно передала DINB все застрахованные депозиты Silicon Valley Bank», — говорится в релизе.

Речь идет о том, что все застрахованные депозиты FDIC перевел из SVB в отдельную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Отмечается, что вкладчики будут иметь полный доступ к своим застрахованным вкладам не позднее утра понедельника.

По состоянию на 31 декабря 2022 года общий объем активов Silicon Valley Bank составлял около $209 млрд, а общий объем депозитов — около $175,4 млрд, сообщила FDIC. На момент закрытия сумма вкладов сверх страховых лимитов не была определена.

«Сумма незастрахованных депозитов будет определена после того, как FDIC получит дополнительную информацию от банка и клиентов», – говорится в релизе.

Обанкротившийся банк специализировался на работе со стартапами Кремниевой долины. 8 марта он объявил о продаже практически всех имеющихся ценных бумаг и после уплаты налогов получил убыток в размере $1,8 млрд. После этого акции компании рухнули на 60%.