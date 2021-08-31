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Ру Тат
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31 августа 2021  23:08

Байден: За время эвакуации из Афганистана погибли 13 американских военных

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За время эвакуации из Афганистана погибли 13 американских военных, еще 20 были ранены. Об этом в телеобращении к гражданам США заявил американский лидер Джозеф Байден.

Напомним, ранее Пентагон заявил, что территорию Афганистана покинули все американские военнослужищие, двадцатилетняя миссия на территории страны завершена.

«20 военных получили ранения в ходе этой миссии, 13 героев отдали свои жизни», — заявил Байден.

Он добавил, что вывод войск и эвакуация являлись «не миссией войны, это была миссия милосердия».

#вывод войск из афганистана #Америка
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