Байден: За время эвакуации из Афганистана погибли 13 американских военных

За время эвакуации из Афганистана погибли 13 американских военных, еще 20 были ранены. Об этом в телеобращении к гражданам США заявил американский лидер Джозеф Байден.

Напомним, ранее Пентагон заявил, что территорию Афганистана покинули все американские военнослужищие, двадцатилетняя миссия на территории страны завершена.

«20 военных получили ранения в ходе этой миссии, 13 героев отдали свои жизни», — заявил Байден.

Он добавил, что вывод войск и эвакуация являлись «не миссией войны, это была миссия милосердия».