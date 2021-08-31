Пентагон: Все войска США выведены из Афганистана

Все войска Соединенных Штатов были выведены из Афганистана. Об этом накануне заявил представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи.

«С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия», — подчеркнул он.

Данную информацию в соцсетях подтвердил представитель катарского политического офиса движения «Талибан» (в России признано террористическим, его деятельность запрещена — прим. Т-и) Мохаммад Сохаил Шахин.

По его словам, вывод американских войск был завершен в полночь по афганскому времени (22.30 30 августа по Москве).