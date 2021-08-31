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Ру Тат
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31 августа 2021  07:56

Пентагон: Все войска США выведены из Афганистана

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Все войска Соединенных Штатов были выведены из Афганистана. Об этом накануне заявил представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи.

«С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия», — подчеркнул он. 

Данную информацию в соцсетях подтвердил представитель катарского политического офиса движения «Талибан» (в России признано террористическим, его деятельность запрещена — прим. Т-и) Мохаммад Сохаил Шахин.

По его словам, вывод американских войск был завершен в полночь по афганскому времени (22.30 30 августа по Москве).

#США #Афганистан #вывод войск
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