Байден: Вопрос территориальных уступок при переговорах с РФ зависит от украинских властей

Украинские власти должны сами решить, нужно ли им идти на какие-либо территориальные уступки во время переговоров с Россией. Такое заявление во время пресс-конференции в Брюсселе сделал Президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Это в полной мере решать Украине. Нельзя говорить об Украине без участия Украины», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Американский лидер не думает, что украинским властям придется это делать. Байден добавил, что переговоры ведутся между Россией и Украиной и он не участвует в данных консультациях, передает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что главным препятствием для российско-украинских переговоров является «несамостоятельность киевского режима». Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявлял, что Украина полностью несамостоятельна в своих решениях и в переговорах полагается на указания Вашингтона.