Байден во время разговора с Путиным выразил надежду на очную встречу

Президент США Джо Байден в начале онлайн-переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным сказал, что рад снова его видеть. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рад снова вас видеть, — сказал американский глава государства. — К сожалению, в прошлый раз на „большой двадцатке“ мы не смогли увидеться лично. Надеюсь, что в следующий раз, когда мы увидимся, это будет очный контакт».

Большая часть сегодняшнего разговора пройдет по защищенной связи в закрытом формате. Основными темами обсуждения станут напряженная ситуация вокруг Украины, военное продвижение НАТО около границ России и инициатива российского Президента о гарантии безопасности.

Первая очная встреча президентов двух стран состоялась в Женеве 16 июня.