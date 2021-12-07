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Политика
7 декабря 2021  19:38

Байден во время разговора с Путиным выразил надежду на очную встречу

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Президент США Джо Байден в начале онлайн-переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным сказал, что рад снова его видеть. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Рад снова вас видеть, — сказал американский глава государства. — К сожалению, в прошлый раз на „большой двадцатке“ мы не смогли увидеться лично. Надеюсь, что в следующий раз, когда мы увидимся, это будет очный контакт». 

Большая часть сегодняшнего разговора пройдет по защищенной связи в закрытом формате. Основными темами обсуждения станут напряженная ситуация вокруг Украины, военное продвижение НАТО около границ России и инициатива российского Президента о гарантии безопасности.

Первая очная встреча президентов двух стран состоялась в Женеве 16 июня.

#Владимир Путин #Джо Байден
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