Байден: США вместе с союзниками введут жесткие санкции против России
Президент США Джо Байден заявил, что поговорил по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который попросил его и других мировых лидеров «ясно высказаться» против действий России и поддержать Украину, передает РИА Новости.
Отмечается, что разговор двух лидеров прошел по инициативе украинской стороны после начала начала военной операции в Донбассе, которую объявил Президент РФ.
«Он попросил меня призвать мировых лидеров ясно высказаться против агрессии президента (России Владимира) Путина и поддержать народ Украины. Завтра я проведу встречу с лидерами стран G7, и США вместе с нашими союзниками и партнерами введут жесткие санкции против России», — приводятся слова американского лидера.
В заявлении Джо Байдена, которое распространил Белый дом, подчеркивается, что США «продолжат оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу».
Российский Президент Владимир Путин ранее принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Об этом он заявил в своем новом видеообращении к гражданам страны.