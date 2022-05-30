Байден: США не будут поставлять Украине ракеты, которые могут нанести удар по России

Президент США Джо Байден заявил, что американские власти не собираются поставлять на Украину ракетные системы, которые способны нанести удары по территории России. Об этом сообщает агентство «Рейтер».

Отмечается, что таким образом Президент Соединенных Штатов ответил на публикации о готовящейся отправке на Украину реактивных систем залпового огня.

При этом американский лидер не стал уточнять, будут ли отправляться украинской стороне системы меньшей дальности.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против РФ, а также расширять поставки вооружений украинской стороне.