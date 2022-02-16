Байден: США и союзники объединят весь мир, чтобы противостоять российской «агрессии»

Если Россия нападет на Украину, страны Запада не допустят работы «Северного потока — 2». Об этом, выступая в Белом доме, заявил Президент США Джозеф Байден.

Он заявил, что при российской «агрессии» США и союзники объединят против нее весь мир, введя масштабные санкции.

«Мы создадим мощное давление на их крупнейшие и наиболее значимые финансовые институты и ключевые сферы промышленности. Мы готовы задействовать эти меры сразу же, если Россия предпримет шаги», — заметил американский лидер.

Он добавил, что «мощные ограничения» затронут и газопровод «Северный поток — 2». Такая последовательность действий «создаст долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность России».

Накануне Президент России Владимир Путин рассказал, что «Северный поток — 2» полностью готов к работе и ждет соответствующего решения немецкого регулятора.