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Политика 10 мая 2024 22:10

Байден распорядился выделить Киеву 400 млн долларов военной помощи

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поручил направить Украине 400 млн долларов военной помощи. Об этом передает RT.

В пакет вошли дополнительные системы HIMARS и боеприпасы к ним, снаряды для систем ПВО Patriot и ЗРК NASAMS, ПЗРК Stinger, боевая техника (Bradley, M113, MRAP), противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и противотанковые ракеты TOW, а также артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм, авиационные боеприпасы, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, патроны для стрелкового оружия, гранаты, береговые и речные патрульные катера, средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты и пр.

В рамках очередного нового пакета помощи Вашингтона Киеву предусмотрено выделение 61 млрд долларов. Более 23 млрд из них направят на пополнение запасов вооружений вместо тех, что были переданы Украине со складов Пентагона, почти 14 млрд — на закупки на открытом рынке, а еще 11,3 млрд — на текущие военные потребности Штатов в регионе. Госсекретарь Энтони Блинкен признался, что почти вся военная помощь Украине осядет в США.

#Джо Байден
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