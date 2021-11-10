Байден: Путин и Си Цзиньпин дали понять, что не верят в эффективность демократии

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не верят в возможность существования демократии в XXI веке, заявил Президент США Джозеф Байден, ссылаясь на слова коллег.

Байден напомнил, что недавно вернулся с саммита Группы двадцати в Риме, а также 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в городе Глазго. По его словам, у него не раз спрашивали о возможности успеха американской демократии. «Мой ответ состоит в том, что мы не просто можем добиться успеха, а мы должны сделать это», — приводит его слова ТАСС.

Он вновь отметил, что лидеры России и Китая сомневаются в успешности демократии, и заявил, что не поддерживает их точку зрения.

«И Путин, и Си Цзиньпин давали мне понять, что они не считают, что демократии в XXI веке могут функционировать, поскольку для достижения консенсуса требуется слишком много времени, и потому победят автократии», — утверждает Президент Соединенных Штатов.

Ранее американский лидер выразил разочарование по итогам саммита Группы двадцати в Риме, отметив, что ни Россия, ни Китай фактически не принимали участия в обсуждении решения климатических проблем. Секретарь Президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что обе страны были активными участниками прошедших переговоров.