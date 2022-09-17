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Политика
17 сентября 2022  09:38

Байден пригрозил РФ последствиями при применении ядерного оружия на Украине

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При применении химического или тактического ядерного оружия на Украине России грозят международные последствия. Об этом заявил Президент США Джо Байден в интервью телекомпании CBS, сообщает ТАСС.

Главу государства спросили, что бы он сказал российскому Президенту Владимиру Путину, если бы он рассматривал возможность применения такого типа вооружения на украинской территории. 

«Не надо. Вы измените облик войны, как ничто со времен Второй мировой войны», — сказал Байден.

Он заявил, что Россия станет изгоем. 

«Они станут в мире большими изгоями, чем когда-либо. И в зависимости от масштабов того, что они сделают, будет зависеть, какой будет ответ», — утверждал американский лидер.

В августе начальник отдела Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Александр Трофимов отверг «абсолютно беспочвенные, оторванные от реальности и неприемлемые спекуляции насчет того, что в России якобы угрожают применением ядерного оружия, в частности на Украине». По мнению Трофимова, все это может делаться специально — для нагнетания антироссийской истерии.

6 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канала подчеркивал, что Соединенные Штаты остаются единственной страной на Земле, применившей ядерное оружие. 

#Джо Байден
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