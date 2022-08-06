Володин: 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США перед человечеством

6 и 9 августа должны стать днями покаяния Соединенных Штатов перед человечеством за преступления, совершенные в отношении мирного населения. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал в своем Telegram-канала.

«6 августа 1945 года, 77 лет назад, США сбросили атомную бомбу на Хиросиму. Через три дня уничтожили второй город — Нагасаки. Которые не представляли никакой угрозы», — написал он.

Володин отметил, что Вашингтон убил сотни тысяч мирных жителей исключительно для того, чтобы показать свою мощь и запугать весь мир. Соединенные Штаты остаются единственной страной на Земле, применившей ядерное оружие.

Спикер Госдумы подчеркнул, что на протяжении всей истории американские власти основывали политику на колониальных принципах: разоряли, убивали, жили за счет других стран.

«После Хиросимы и Нагасаки были Корея, Вьетнам, Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Украина», — напомнил Володин.