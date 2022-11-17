Байден поздравил республиканцев с получением контроля над Палатой представителей США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил представителей Республиканской партии с получением по итогам выборов большинства в Палате представителей Конгресса США и заявил о готовности к взаимодействию с ними.

«Я поздравляю лидера [республиканцев в нижней палате Кевина] Маккарти с получением большинства», — отметил в своем заявлении американский лидер. Будучи представителем Демократической партии, Байден заверил, что «готов работать с республиканцами Палаты представителей над достижением результатов во благо» простых жителей страны.

По мнению политика, на промежуточных выборах было показано «решительное неприятие политического насилия, запугивания и [позиции] тех, кто отрицает [итоги] выборов». «<...> будущее слишком многообещающе, чтобы ввязываться в политическую войну», — добавил он.

Кевин Маккарти в свою очередь заметил в Twitter’е, что «американцы готовы к новому курсу, а республиканцы готовы его реализовывать».

Промежуточные выборы в Конгресс США состоялись 8 ноября, подсчет голосов еще продолжается. По оценке телеканала СNN, республиканцы обеспечили себе 218 из 435 мест в Палате представителей, тогда как демократы — 208.

Контроль над Сенатом должен остаться за демократами. В целом республиканцы выступили слабее, чем прогнозировалось. Однако, по мнению экспертов, их контроль над нижней палатой всё же сможет «сделать жизнь Белого дома невыносимой».