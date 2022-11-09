NBC: Республиканцы получают большинство в Палате представителей

Республиканская партия получает контроль над Палатой представителей Конгресса США. Об этом сообщает телеканал NBC.

Согласно прогнозу канала, основанному на предварительных подсчетах, республиканцы занимают 220 мест в нижней палате Конгресса. Их оппоненты из Демократической партии получают 215 кресел.

При этом нынешний спикер Палаты представителей — демократка Нэнси Пелоси может войти в состав Конгресса, отмечает телеканал.

Голосование на промежуточных выборах в Конгресс США завершилось в 8 часов по Москве. Последними принимать бюллетени прекратили участки в штатах Аляска и Гавайи.

По итогам нынешнего (так называемого промежуточного) голосования будут избраны все 435 членов Палаты представителей и треть членов Сената. Параллельно проходят выборы губернаторов 36 штатов и трех заморских территорий США.