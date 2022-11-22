Байден посоветуется с семьей об участии в президентских выборах в 2024 году

Президент США Джо Байден узнает у семьи, стоит ли ему принимать участие в следующих президентских выборах. Пока же он планирует участвовать в кампании, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«У него будет частная беседа с членами семьи. Я, разумеется, не стану рассказывать о том, как могла бы выглядеть и какой могла бы быть эта беседа. Это абсолютно точно является исключительным правом Президента — провести такую беседу со своей семьей и принять решение», — цитирует ее ТАСС.

Ранее Байден уже заявлял, что настроен на участие в выборах 2024 года. Кроме того, в них планировал участвовать и его предшественник Дональд Трамп.