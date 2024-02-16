Байден поручил наладить диалог с Россией по противоспутниковому оружию

Угроза национальной безопасности Соединенных Штатов, о которой сообщали СМИ, связана с противоспутниковыми средствами, которые разрабатывает Россия. Президент США Джо Байден поручил по дипломатическим каналам вступить в прямой диалог с российской стороной. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Он (Байден — прим. Т-и) распорядился предпринять ряд первоначальных шагов, в том числе регулярные брифинги для Конгресса, прямое дипломатическое взаимодействие с Россией, с нашими союзниками и партнерами, а также со всеми другими странами в мире, чью сферу интересов это затрагивает», — пояснил представитель СНБ (цитата по ТАСС).

По словам Кирби, речь идет о развертывании противоспутникового оружия на орбите, что стало бы «нарушением Договора о космосе, который подписали более 130 стран, включая Россию».

Сотрудник Белого дома уточнил, что хотя предварительные сведения о противоспутниковом оружии имелись на протяжении «многих месяцев, если не нескольких лет», «только в последние недели» разведывательное сообщество США смогло «с высокой долей уверенности оценить, как в точности Россия продолжает разрабатывать» его.

При этом, уточнил Кирби, американские спецслужбы будто бы опасались широкой огласки связанных с этой ситуацией разведданных, считая «гораздо более эффективным подходом» попытку частного взаимодействия с властями РФ.

Upd. (1.49): «<...> это не действующая система, которая была развернута. <...> нет непосредственной угрозы безопасности кого-либо. Мы не говорим об оружии, которое может применяться для нападения на людей или для физических разрушений на Земле», — подчеркнул он.

Накануне председатель Комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер обратился к Джо Байдену с призывом рассекретить данные о неназванной угрозе. Позднее телеканал ABC News со ссылкой на информированные источники рассказал, что у России могут быть планы разместить ядерное оружие в космосе.

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, был подписан в 1967 году. ОН запрещает размещать в космическом пространстве ядерное и другое оружие массового поражения, а также ограничивает использование Луны и других небесных тел в военных целях. Сейчас 110 стран являются участниками договора, а еще 23 подписали его, но не завершили ратификацию.