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В США объявили об угрозе нацбезопасности страны — речь может быть о России
Комитет по разведке палаты представителей США объявил о «серьезной угрозе безопасности» для страны. Председатель комитета Майк Тернер обратился к Президенту Джо Байдену с призывом рассекретить данные о неназванной угрозе.
«Я прошу Президента Байдена рассекретить всю информацию касательно этой угрозы с тем, чтобы конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсуждать необходимые меры реагирования», — отметил он в соцсети Х.
Как добавил Тернер, он уже оповестил о ситуации других законодателей.
По данным источников CNN угроза может быть связана с Россией, а точнее, некими ее «возможностями», о которых стало известно лишь недавно.
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