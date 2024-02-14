В США объявили об угрозе нацбезопасности страны — речь может быть о России

Комитет по разведке палаты представителей США объявил о «серьезной угрозе безопасности» для страны. Председатель комитета Майк Тернер обратился к Президенту Джо Байдену с призывом рассекретить данные о неназванной угрозе.

«Я прошу Президента Байдена рассекретить всю информацию касательно этой угрозы с тем, чтобы конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсуждать необходимые меры реагирования», — отметил он в соцсети Х.

Как добавил Тернер, он уже оповестил о ситуации других законодателей.

По данным источников CNN угроза может быть связана с Россией, а точнее, некими ее «возможностями», о которых стало известно лишь недавно.