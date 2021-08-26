При взрывах в Кабуле погибли 12 американских военных

В результате двух взрывов неподалеку от аэропорта Кабула погибли 12 американских военнослужащих и еще 15 получили ранения. Об этом рассказал на пресс-конференции глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи, сообщает телеканал ABC в своем Twiter’e.

По словам военачальника, теракт в аэропорту устроили два подорвавших себя террориста-смертника, предположительно связанных с «Исламским государством» («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ, ДАИШ — террористическая организация, ее деятельность запрещена в России и многих других странах мира — прим. Т-и).

«Би-би-си» отмечает, что первый взрыв произошел в толпе беженцев рядом с одним из въездов в аэропорт, а второй — неподалеку, возле отеля «Барон», откуда американцы перевозили в воздушную гавань эвакуирующихся. После взрывов в аэропорту произошла перестрелка.

По информации органов здравоохранения Афганистана, в результате теракта погибли свыше 60 граждан этой страны. Кроме того, еще более 140 человек получили ранения.

Несмотря на случившееся, генерал Маккензи заверил, что эвакуация людей из Афганистана продолжится. В стране остаются еще около 1 тыс. граждан Соединенных Штатов.

Ситуация в Афганистане ухудшилась этим летом после начала вывода американских войск. Сторонники движения «Талибан» (в России признано террористическим, его деятельность запрещена — прим. Т-и) 15 августа захватили Кабул, Президент Ашраф Гани бежал из страны. Многие государства начали эвакуировать своих граждан из Афганистана через кабульский аэропорт.