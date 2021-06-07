Байден отказался встречаться с президентом Украины до российско-американского саммита

В администрации Президента США Джо Байдена сообщили, что глава государства не собирается встречаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским до переговоров с лидером России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, 16 июня в Женеве пройдут переговоры президентов России и США, на которых планируется обсудить многие актуальные на сегодняшний день вопросы.

Владимир Зеленский ранее заявлял, что готов встретиться с Байденом до российско-американского саммита, поскольку многие вещи нельзя обсудить по телефону. Вашингтон рассматривал вариант пригласить Президента Украины до переговоров на грядущем саммите. Позже администрации Белого дома отказалась организовывать эту встречу из-за решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз». США посчитали это отказом Украины в борьбе с коррупцией.