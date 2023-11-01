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Байден планирует наложить вето на проект помощи Израилю без Украины
Президент США Джо Байден хочет наложить вето на законопроект о выделении помощи Израилю без упоминания Украины, если его согласует Палата представителей американского Конгресса. Об этом говорится в заявлении бюджетного управления Белого дома.
Накануне стало известно, что Палата представителей подготовила такой проект. В нем предусмотрено 14,3 млрд долларов на поддержку Израиля, а также указано финансирование на другие проекты, которое необходимо сократить для выделения этих средств.
В сегодняшнем заявлении отмечается, что отсутствие пункта о поддержке Украины станет провалом США и «ужасным сигналом» для России и других стран относительно решительности Вашингтона в этом вопросе. При этом республиканцев, представивших такой проект, обвиняют в «демонстрации расхождений в подходе к союзникам» США, что плохо и для самого Израиля, и для всего ближнего Востока, и для самих Штатов.
«Если Президенту будет представлен этот законопроект, он наложит на него вето», — подчеркивается в сообщении.
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