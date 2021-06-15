Байден ответил на вопрос, не изменилось ли его мнение о Путине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе ответил на вопрос, продолжает ли он считать российского лидера Владимира Путина «убийцей».

«<…> в прошлом он сам говорил о том, что <…> может сделать или сделал… Когда меня в прямом эфире спросили об этом, я ответил честно», — цитирует РИА Новости ответ Президента США на вопрос одного из журналистов.

При этом Байден подчеркнул, что, по его мнению, ситуация вокруг сказанных им слов не имеет большого значения в контексте предстоящей встречи с Путиным в Женеве.

Журналисты также заметили, что во время интервью телеканалу NBC Президент РФ засмеялся в ответ на напоминание о том, что его назвали «убийцей». «Я, правда, тоже смеюсь», — отреагировал американский лидер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Владимир Путин рассказал, какие вопросы обсудит на встрече с Джо Байденом.