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Ру Тат
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14 июня 2021  03:02

Байден объяснил отсутствие у Путина реакции на давление США

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе пресс-конференции в Великобритании прокомментировал отсутствие у российского лидера Владимира Путина реакции на давление американской стороны.

«Он Владимир Путин», — приводит РИА Новости ответную реплику Джо Байдена на вопрос журналиста, поинтересовавшегося, почему Президент России не меняет свою позицию.

При этом Президент США не стал детализировать свой ответ, напомнив о предстоящем саммите в Женеве: «Не буду вдаваться в это, потому что мне надо сесть за стол переговоров с ним, буду рад потом с вами поговорить».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ рассказал о желании восстановить личные контакты и «наладить прямой диалог» как о причинах встречи с американским коллегой.

#путин владимир #россия и сша #джо байден
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