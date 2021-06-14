Байден объяснил отсутствие у Путина реакции на давление США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе пресс-конференции в Великобритании прокомментировал отсутствие у российского лидера Владимира Путина реакции на давление американской стороны.

«Он Владимир Путин», — приводит РИА Новости ответную реплику Джо Байдена на вопрос журналиста, поинтересовавшегося, почему Президент России не меняет свою позицию.

При этом Президент США не стал детализировать свой ответ, напомнив о предстоящем саммите в Женеве: «Не буду вдаваться в это, потому что мне надо сесть за стол переговоров с ним, буду рад потом с вами поговорить».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ рассказал о желании восстановить личные контакты и «наладить прямой диалог» как о причинах встречи с американским коллегой.