Байден не видит возможностей для урегулирования конфликта на Украине без отвода ВС России

Американский Президент Джо Байден заявил, что без ухода из Украины российских войск не видит возможностей для урегулирования конфликта. Об этом передает РИА Новости.

«Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока Путин не уйдет из Украины», — сказал глава государства.

Он ответил на несколько вопросов по пути на авиабазу «Эндрюс», откуда отправится в зарубежное турне.

Ранее Президент Владимир Путин отмечал, что Россия много раз говорила о готовности к переговорам с Киевом, но киевский режим решил их не продолжать. Он подчеркнул, что проблему Украины могут быстро решить те, кто реализует политику в Вашингтоне, — им нужно лишь «дать соответствующий сигнал в Киев».

В интервью телеканалу CNN Владимир Зеленский утверждал, что никогда не закрывал дверь для переговоров с Москвой, но заявил, что вести их готов только «с другой Россией».