Байден не смог выговорить имя нового премьера Британии – за это его обвинили в расизме

Президент США Джо Байден не смог правильно произнести имя нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Он ошибся, поздравляя его с назначением на должность главы правительства, пишет The Telegraph.

«Байден во время мероприятия в Белом доме, организованного по случаю индийского праздника Дивали, подчеркнул важность того, что впервые потомку иммигрантов из Индии удалось занять высший политический пост в стране. Однако он допустил ошибку в имени британского коллеги, назвав его Раши Санук», — говорится в статье.

Ошибка Байдена вызвала негодование у публики – в комментариях к публикации его обвинили в том, что ошибку он допустил специально. «Байден — расист. Он сделал это преднамеренно», — приводит РИА Новости комментарий одного из пользователей.

«Это очень плохая шутка, Джим или Джей», – написал другой британский читатель.

Напомним, вчера Сунак стал премьер-министром Британии после отставки Лиз Трасс. Это решение было принято автоматически после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру, и Сунак остался единственным претендентом.