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Политика
6 октября 2022  18:10

Байден не исключил встречу с Путиным на саммитах G20 или АТЭС

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Президент США Джо Байден не исключает возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммитов «Группы двадцати» или организации Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничества (АТЭС) для обсуждения ситуации вокруг Украины и других актуальных тем. Об этом американский лидер заявил корреспонденту ТАСС.

«Это еще предстоит определить», – сказал Байден.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что формат участия Путина в саммите G20 будет зависить от разных факторов, включая безопасность. Встреча лидеров стран-участниц, напомним, пройдет в Индонезии 15-16 ноября. Саммит АТЭС состоится в Бангкоке в тот же месяц. 

 

 

#Джозеф Байден #политика #Владимир Путин
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