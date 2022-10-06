Байден не исключил встречу с Путиным на саммитах G20 или АТЭС

Президент США Джо Байден не исключает возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммитов «Группы двадцати» или организации Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничества (АТЭС) для обсуждения ситуации вокруг Украины и других актуальных тем. Об этом американский лидер заявил корреспонденту ТАСС.

«Это еще предстоит определить», – сказал Байден.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что формат участия Путина в саммите G20 будет зависить от разных факторов, включая безопасность. Встреча лидеров стран-участниц, напомним, пройдет в Индонезии 15-16 ноября. Саммит АТЭС состоится в Бангкоке в тот же месяц.