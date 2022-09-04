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Ру Тат
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Политика
4 сентября 2022  10:29

Песков рассказал, от чего зависит участие Путина в саммите G20

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При принятии решения об участии Президента России Владимира Путина в саммите G20 будут учитываться разные факторы, немалую роль при этом сыграет вопрос безопасности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Для того, чтобы принять решение о формате нашего участия, при том что приглашение на высшем уровне имеется, за что мы признательны стране-организатору предстоящего саммита, будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно», – приводит слова Пескова РИА Новости.

Саммит, напомним, в этом году пройдет в Индонезии. Ранее в МИДе РФ сообщили, что Россия в предварительном порядке проинформировала принимающую сторону о намерении Путина присоединиться к саммиту.

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