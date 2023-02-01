Байден назвал угрозу миру, которая опаснее ядерной войны

В сегодняшний условиях изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие, заявил Президент США Джо Байден. Тему изменения климата он затронул в ходе мероприятия национального комитета Демократической партии.

«Это главная экзистенциальная угроза человечеству, с которой мы когда-либо сталкивались, включая ядерное оружие», – цитирует его выступление РИА Новости.

Напомним, в конце прошлого года спецпредставитель Байдена Джон Керри заявил, что проблему изменения климата невозможно решить без участия России, Китая и Индии, а также подчеркнул готовность США вести диалог на эту тему.

На фоне глобального потепления на прошлой неделе стало известно, что от ледника Бранта откололся айсберг, размеры которого сопоставимы с Лондоном. Снимки огромного айсберга опубликовал «Роскосмос».