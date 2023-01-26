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Ру Тат
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Экология
26 января 2023  20:26

«Роскосмос» опубликовал фото отколовшегося от Антарктиды айсберга размером с Лондон

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«Роскосмос» показал, как выглядит гигантский айсберг, отколовшийся 22 января от Антарктиды. Его размеры сопоставимы с размером Лондона. Снимок сделан российским помощником «Метеор-М» — этот аппарат мониторит глобальную и локальную облачность, поверхность нашей планеты, ледовый и снежный покров.

«Спутники Роскосмоса следят за передвижением — в воскресенье айсберг A-74, площадью 1550 квадратных километров, оторвался от шельфового ледника Бранта. Толщина льда в месте раскола — 150 метров», – говорится в сообщении.

Напомним, айсберг откололся от ледника Бранта. Сообщалось, что он хорошо отслеживается со спутников и радаров научно-исследовательских и рабопромысловых судов. Откололся он после того, как трещина под названием Chasm-1 полностью прошла через шельф.

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