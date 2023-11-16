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Байден назвал Си Цзиньпина диктатором сразу после переговоров с ним
Президент США Джо Байден вновь объявил, что считает Председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Заявление сделано на пресс-конференции по итогам лидеров двух стран на саммите АТЭС.
«Ну послушайте, он им является», — цитирует американского лидера ТАСС.
Байден полагает: для подобных утверждений достаточно помнить, что Си Цзиньпин «руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей».
Напомним, что с подобными высказываниями американский лидер выступал и в адрес Президента России Владимира Путина.
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