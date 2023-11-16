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Руc Тат
Политика 16 ноября 2023 08:47

Байден назвал Си Цзиньпина диктатором сразу после переговоров с ним

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Президент США Джо Байден вновь объявил, что считает Председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Заявление сделано на пресс-конференции по итогам лидеров двух стран на саммите АТЭС.

«Ну послушайте, он им является», — цитирует американского лидера ТАСС.

Байден полагает: для подобных утверждений достаточно помнить, что Си Цзиньпин «руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей».

Напомним, что с подобными высказываниями американский лидер выступал и в адрес Президента России Владимира Путина.

#Джо Байден #Си Цзиньпин
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