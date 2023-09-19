Байден снова назвал Путина «диктатором» и выступил с обвинениями Трампа

Президент США Джо Байден вновь выступил с недипломатичным высказыванием в адрес Президента России Владимира Путина. На выступлении по сбору средств на предвыборную кампанию он назвал российского коллегу «диктатором», сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

«Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин», — заявил американский лидер.

Эти слова стали отсылкой к экс-Президенту США Дональду Трампу, который, как полагает Байден, «склонится» перед Россией в случае своего избрания.

«Но я не буду, если меня переизберут», — заверил публику он.

Ранее Президент России ответил на подобное оскорбление Байдена пословицей «кто как обзывается, тот так и называется».