Байден направил военных врачей в шесть штатов для борьбы с коронавирусом

Президент США Джо Байден направил в шесть штатов бригады военных врачей для помощи медикам в борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

В перечень штатов, нуждающихся в дополнительных бригадах медиков, вошли Нью-Йорк, Нью-Джерси, Род-Айленд, Огайо, Мичиган и Нью-Мексико.

Из-за распространения «омикрона» нагрузка на систему здравоохранения сильно возросла.

Военные медики помогут пациентам в отделениях неотложной помощи, а персонал вернется к своим ежедневным обязанностям.

11 января в США установлен мировой рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусной инфекцией. Потвердилось не менее 1,13 млн новых случаев.

Предыдущий антирекорд также был установлен в США: в начале января здесь впервые было выявлено более 1 млн заражений за сутки.

Таким образом, за время пандемии в Штатах зарегистрировано более 60 млн пациентов с коронавирусной инфекцией, из которых умерли свыше 837 тыс. человек.