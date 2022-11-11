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Ру Тат
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Политика
11 ноября 2022  19:45

Байден: Конфликт на Украине не закончится, пока Путин не уйдет из нее

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Финал конфликта на Украине невозможен без отвода российских войск с ее территории. Таким мнением перед отправкой на климатическую конференцию ООН поделился Президент США Джо Байден.

«Послушайте, я не думаю, что конфликт между Россией и Украиной будет разрешен до тех пор, пока Украина не уйдет... пока [Президент РФ Владимир] Путин не уйдет с Украины», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Госдеп США заявил, что видит готовность к мирным переговорам со стороны Украине. России же нужно подкрепить свои заявления «на деле».

#Джо Байден #Украина
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