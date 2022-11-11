России предложили «на деле» доказать готовность к переговорам с Украиной

США считают, что Украина демонстрирует готовность к мирным переговорам. России же необходимо доказать свои заявления «на деле», прежде чем ей поверят, полагает официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс.

«Украинцы дали понять, что эта война завершится за столом переговоров. Русские иногда озвучивают те же самые настроения», — приводит его слова РИА Новости.

Прайс добавил, что заявления Москвы расходятся с ее поступками — «жестокой агрессией против украинского народа» и ударами по инфраструктуре. Поэтому подобные высказывания, уверен он, необходимо подкрепить на деле — на примере Украины.

«То, что мир очень, очень ясно слышит от наших украинских партнеров. А они готовы и хотят сесть и взаимодействовать», — заключил представитель Госдепа.