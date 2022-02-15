Байден и Джонсон решили, что все еще есть «окно» для дипломатии с Россией

Американский Президент Джо Байден и Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию вокруг Украины. Собеседники заявили, что все еще есть «окно» для дипломатии с Москвой, передает РИА Новости.

«Они согласились, что по-прежнему есть важнейшее окно для дипломатии и для отступления России от своих угроз в отношении Украины», — сказали в пресс-службе Премьера Великобритании.

Байден и Джонсон проинформировали друг друга о недавних переговорах с другими мировыми лидерами. Они оба подчеркнули, что «любое вторжение на Украину приведет к затяжному кризису для России», который будет иметь серьезные последствия как для России, так и для всего мира.

Ранее Премьер-министр Великобритании опубликовал в своем Twitter пост, в котором призвал все страны мира вести диалог с Россией для предотвращения конфликта на Украине.

В европейских странах и на Украине в последнее время звучат утверждения о «вторжении» России на украинскую территорию. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что эта информация — пустое и безосновательное нагнетание напряженности. Президент Владимир Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что о планах российского «вторжения» на Украину говорится еще с 2020 года. Тем не менее этого до сих пор не произошло.