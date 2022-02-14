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Политика
14 февраля 2022  22:11

Борис Джонсон призвал все страны мира вести диалог с Россией

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны мира вести диалог с Россией для предотвращения конфликта на Украине. Об этом он написал в своем Twitter. 

«Мы находимся на краю пропасти, но у Президента [РФ Владимира] Путина еще есть время отшагнуть от края. Мы призываем всех принимать участие в диалоге и обращаемся к российскому правительству с призывом не допустить ошибки, которая имела бы катастрофические последствия для России», — сказано в публикации Премьера Великобритании. 

Ранее Джонсон также заявил о необходимости поддерживать диалог, но добавил, что члены НАТО не могут «торговать суверенными правами украинцев, которые желают членства» в Североатлантическом альянсе. 

Глава Кабмина Великобритании планирует в ближайшие часы поговорить по телефону с американским Президентом Джо Байденом, с которым обсудит ситуацию на Украине, передает ТАСС. Кроме того, Джонсон намерен провести беседы с рядом лидеров стран Европы. 

В последнее время в европейских странах и на Украине звучат утверждения о якобы вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Президент Владимир Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что о планах российского «вторжения» на Украину говорится уже с 2020 года. Тем не менее этого до сих пор не произошло. 

#Борис Джонсон
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