Байден дважды запутался в имени наследного принца Саудовской Аравии

Президент США Джо Байден на саммите G20 в Нью-Дели дважды не смог выговорить имени наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Видео опубликовал YouTube-канал GOP War Room.

Вначале американский Президент назвал наследного принца «Мухам бин Саламом», а затем, пытаясь исправить ошибку, «Мухаммедом Саламом» — с ударением на другой слог.

Американский Президент известен своими ошибками в именах и должностях политиков. К примеру, нового Премьер-министра Великобритании в 2022 году он назвал «Раши Сануком», а не Риши Сунаком. Тогда пользователи интернета обвинили его в расизме, посчитав, что неточность была допущена намеренно.