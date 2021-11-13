Байден: До Москвы и Минска доведена наша обеспокоенность ситуацией на границе с Польшей

Власти США считают проблемой обстановку, сложившуюся на белорусско-польской границе. Обеспокоенность Вашингтона уже доведена до России и Белоруссии, рассказал Президент США Джозеф Байден.

«Это вызывает большую озабоченность. Мы сообщили о своей обеспокоенности России. Мы сообщили о нашей обеспокоенности Белоруссии. Мы считаем, что это проблема», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул американского лидера.

Ситуация на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей обострилась 8 ноября. Тогда к границам подошли несколько тысяч мигрантов, которые не покидают территорию. Часть из них пыталась попасть в Польшу, разрушив заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Белоруссию в намеренном обострении обстановки и призывают к введению санкций.

Данная проблема уже стала предметом обсуждения Президента России Владимира Путина и врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Она призналась, что обратилась к собеседнику с призывом повлиять на Президента Белоруссии Александра Лукашенко для решения вопроса с мигрантами.