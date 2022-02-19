Байден: Американские военные не будут воевать на Украине

Соединенные Штаты не будут направлять на Украину свои войска для непосредственного участия в боевых действиях в случае эскалации конфликта. Об этом заявил Президент Джо Байден во время своего выступления в Белом доме, сообщает РИА Новости.

«Мы не станем направлять наши войска, чтобы те воевали на Украине, однако мы продолжим поддерживать Украину и ее народ», — заявил глава государства.

Он добавил, что нынешняя администрация США оказала Киеву рекордную поддержку для того, чтобы та укрепила свою обороноспособность.

Также, по словам Байдена, в Белом доме считают, что Президент России Владимир Путин принял решение о «вторжении» на Украину.