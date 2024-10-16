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Бадминтонисты из Татарстана Косецкая и Сирант вновь стали чемпионами России
Представители Татарстана — Евгения Косецкая и Сергей Сирант стали победителями чемпионата России по бадминтону, проходившего в подмосковном Раменском с 8 по 14 октября.
Евгения Косецкая стала чемпионкой России в женском одиночном разряде, в двух сетах обыграв Александру Чушкину из Москвы. Сергей Сирант же стал чемпионом в мужском одиночном разряде, уверенно обыграв Артура Печенкина из Московской области.
Для Косецкой нынешнее чемпионство уже шестнадцатое по счету (и десятое в одиночном разряде), а для Сиранта — шестое (и пятое в одиночном разряде).
Бронзовую медаль завоевал еще один татарстанец — Никита Мулеев из Казани.
Кроме того, такие татарстанские спортсмены, как Павел Монич и Регина Галиахметова в смешанном парном разряде, Евгения Косецкая и Регина Галиахметова, Анастасия Редькина и Регина Галиева в женском парном разряде, Павел Монич и Никита Мулеев в мужском парном разряде и Регина Галиева в женском одиночном разряде заняли четвертые места.
Состязания в Раменском проходили во Дворце спорта «Борисоглебский».
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