Бадминтонисты из Татарстана Косецкая и Сирант вновь стали чемпионами России

Фото: Национальная федерация бадминтона России

Представители Татарстана — Евгения Косецкая и Сергей Сирант стали победителями чемпионата России по бадминтону, проходившего в подмосковном Раменском с 8 по 14 октября.

Евгения Косецкая стала чемпионкой России в женском одиночном разряде, в двух сетах обыграв Александру Чушкину из Москвы. Сергей Сирант же стал чемпионом в мужском одиночном разряде, уверенно обыграв Артура Печенкина из Московской области.

Для Косецкой нынешнее чемпионство уже шестнадцатое по счету (и десятое в одиночном разряде), а для Сиранта — шестое (и пятое в одиночном разряде).

Бронзовую медаль завоевал еще один татарстанец — Никита Мулеев из Казани.

Кроме того, такие татарстанские спортсмены, как Павел Монич и Регина Галиахметова в смешанном парном разряде, Евгения Косецкая и Регина Галиахметова, Анастасия Редькина и Регина Галиева в женском парном разряде, Павел Монич и Никита Мулеев в мужском парном разряде и Регина Галиева в женском одиночном разряде заняли четвертые места.

Состязания в Раменском проходили во Дворце спорта «Борисоглебский».