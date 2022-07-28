«Бабушки из Бураново» и мастер-классы: в Казани пройдет праздник удмуртской культуры

Сегодня, 28 июля, в казанском парке «Черное озеро» состоится праздник удмуртской культуры. Он станет вторым событием, которое пройдет в рамках нового городского проекта «Древо жизни», сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Мероприятие начнется в 18.00 — в это время в центре парка, рядом с перголами, откроются площадки с традиционными костюмами и изделиями декоративно-прикладного искусства, будут представлены книги на удмуртском языке. Желающие смогут поиграть в удмуртские игры, выучить народные пословицы, освоить игру на кубызе (удмуртской скрипке) и узнать рецепты традиционных блюд.

Пришедшие на праздник смогут смастерить памятный флажок с удмуртским узором, изготовить нагрудное украшение (монисто), тканый браслет на счастье (суйпоскес), изделие из бересты (куанэм) и брошки в форме цветка-символа Удмуртии — италмаса (купальницы), а также поучаствовать в мастер-классе по искусству ткачества травами — турын-куар.

Для юных гостей события организуют несколько площадок. На «Поляне детства» можно будет поиграть в удмуртские игры: «Кешыр, кешыр, кубыста» («Морковка, морковка, капуста»), «Капка ултӥ потаса» («Через воротца») и другие, а также в современную иллюстрированную игру «Ӟеч перепеч». На площадке «Сказочная поляна» будут знакомить с удмуртскими сказками. Там же во время игры «Поймай рыбку» дети смогут узнать удмуртские названия рыб.

Параллельно будут выступать фольклорные коллективы из Казани, Кукморского и Балтасинского районов Татарстана, а также автор-исполнитель Светлана Зянколова.

В 18.30 в амфитеатре парка стартует мастер-класс по традиционному удмуртскому танцу тыпыртон, а в 19.00 пройдет выступление фолк-группы Zakaria. Уже в 19.10 начнется концерт хедлайнеров праздника — удмуртского коллектива «Бабушки из Бураново», а в 19.40 завершит вечер диджей-сет на удмуртские мелодии электронного музыканта Dark-Ray, рассказали в Отделе по реализации национальной политики в области языковой культуры исполкома города.

Просветительский проект «Древо жизни» призван знакомить жителей Казани с культурой, историей и родными языками финно-угорских и тюркских народов Поволжья. Он реализуется мэрией Казани и Ассамблеей народов Татарстана при поддержке Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике.

Инициатива воплощается в жизнь в рамках объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. На 11 и 25 августа намечены праздники, посвященные чувашской и мордовской культуре.