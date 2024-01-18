«Бабушка поскользнулась и попала под автобус»: перевозчики о смертельном ДТП в Казани

Смертельное ДТП с автобусом в Казани прокомментировал глава Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Напомним, сегодня утром на перекрестке Московской и Чернышевского автобус насмерть сбил 85-летнюю пожилую женщину.

«На видео видно, что бабушка поскользнулась и попала под автобус. На этом участке, как рассказали очевидцы, наблюдается гололед», – рассказал Темляков.

На место была вызвана скорая помощь. Медики сообщили о смерти женщины. Еще один пешеход – пожилой дедушка, получил ушиб ноги.