В Казани пожилая женщина, переходившая дорогу на зеленый, погибла под колесами автобуса

Сегодня утром на пересечении улиц Московская и Чернышевского произошла смертельная авария, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Водитель казанского автобуса сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

В результате 86-летняя женщина погибла на месте, а 77-летний мужчина получил ушибы.

Водитель автобуса сказал, что пешеходов просто не заметил.