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В Казани пожилая женщина, переходившая дорогу на зеленый, погибла под колесами автобуса
Сегодня утром на пересечении улиц Московская и Чернышевского произошла смертельная авария, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Водитель казанского автобуса сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.
В результате 86-летняя женщина погибла на месте, а 77-летний мужчина получил ушибы.
Водитель автобуса сказал, что пешеходов просто не заметил.
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