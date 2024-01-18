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Руc Тат
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Происшествия 18 января 2024 12:01

В Казани пожилая женщина, переходившая дорогу на зеленый, погибла под колесами автобуса

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Сегодня утром на пересечении улиц Московская и Чернышевского произошла смертельная авария, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Водитель казанского автобуса сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

В результате 86-летняя женщина погибла на месте, а 77-летний мужчина получил ушибы.

Водитель автобуса сказал, что пешеходов просто не заметил.

#смертельное дтп
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