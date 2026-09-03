Бабаев опроверг переговоры с «Ак Барсом» по Дер-Аргучинцеву: «Настроен на НХЛ»

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Агент Шуми Бабаев опроверг информацию о переговорах между его клиентом, нападающим Семен Дер-Аргучинцевым, и казанским «Ак Барсом».

«Никаких переговоров с «Ак Барсом» нет. С клубами КХЛ пока переговоров нет. Пока Дер-Аргучинцев настроен на НХЛ. Посмотрим в ближайшее время. Если будет хорошее предложение из КХЛ, будем его рассматривать, потому что время уже подходит. В «Торонто» нет места, заявка полная и нужно двигать игроков. Я общался с «Адмиралом». В клубе сказали, что могут продать или обменять права на него. Думаю, до конца недели будет решение», — сказал Бабаев в интервью «РБ Спорт».

Накануне об интересе к Дер-Аргучинцеву сообщили в «Ак Барсе». Главный тренер казанцев Анвар Гатиятулин заявил, что лично общался с потенциальным новичком.