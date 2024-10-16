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AZUR Аir временно перенесла рейсы из Казани в Бегишево для удобства пассажиров
Российская чартерная авиакомпания AZUR Аir из-за саммита БРИКС временно перенесла свои рейсы из аэропорта Казани в Бегишево. Это решение было принято еще в сентябре, сообщает пресс-служба перевозчика.
«Все пассажиры, которые приобрели туры раньше принятия решения о переносе, были оповещены туроператорами и авиакомпанией», — говорится в сообщении.
Пассажиры, которые приобретали билеты уже после принятия решения о переносе, также проинформированы о вылетах из Нижнекамска.
В пресс-службе пояснили, что это связано с желанием обеспечить пассажирам комфортное прохождение предполетных процедур.
«Очевидно, что аэропорт Казани будет загружен выше обычного, в Нижнекамске же формальности перед полетом можно пройти быстрее», — отметили в авиакомпании.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств.
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