В селе Тукаевского района, известном проблемами с дорогами, назначен новый глава

49-летний Марат Фазулзянов возглавил Азьмушкинское сельское поселение в Тукаевском районе Татарстана. Накануне его кандидатуру одобрил совет депутатов. Сессия прошла в закрытом режиме. Об этом пишут «Челнинские известия».

Сообщается, что несколько лет назад Фазулзянов уже возглавлял это же поселение.

Ранее экс-глава Рамиль Адиев подал в отставку. Период его работы пришелся на инцидент в деревне Азьмушкино, когда жители микрорайона для многодетных семей «Подсолнухи» обратились к главе Следкома РФ Александру Бастрыкину с жалобой на отсутствие дорог. В итоге в прошлом году появилась новая дорога, которая соединяет деревню и Набережные Челны.

В последнее время жители поселка Новый просили провести сход граждан, чтобы обсудить с главой насущные проблемы. Мероприятие было назначено на 13 июля, но в последний момент Адиев объявил об отмене схода и решил подать в отставку.

В Азьмушкинское сельское поселение входят четыре населенных пункта: административный центр — поселок Новый, деревни Азьмушкино и Новые Сарайлы, село Старые Гардали.