Азиатские страны укрепили позиции в зарубежных путешествиях казанцев

В 2025 году страны Азии усилили позиции в структуре зарубежных поездок жителей Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Спрос на эти направления растет в том числе благодаря увеличению числа рейсов и доступности перелетов.

По данным аналитиков, на азиатские направления пришлось до 14% всех бронирований казанцев в отелях за рубежом, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 13%. Наиболее заметную динамику продемонстрировал Китай: за год страна поднялась с 12-го на 9-е место в рейтинге самых популярных направлений у туристов из Казани.

В числе лидеров среди азиатских стран также остаются Таиланд и Япония, за ними следуют Индонезия и Южная Корея.

Рост интереса к Азии отражается и на въездном турпотоке. В 2025 году в числе самых активных иностранных гостей Казани – путешественники из Китая и Индии. Существенную долю также составляют туристы из Казахстана и Узбекистана, а также из Турции, значительная часть территории которой расположена в Азии.