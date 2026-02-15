news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 февраля 2026 09:16

Азиатские страны укрепили позиции в зарубежных путешествиях казанцев

Читайте нас в
Телеграм

В 2025 году страны Азии усилили позиции в структуре зарубежных поездок жителей Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Спрос на эти направления растет в том числе благодаря увеличению числа рейсов и доступности перелетов.

По данным аналитиков, на азиатские направления пришлось до 14% всех бронирований казанцев в отелях за рубежом, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 13%. Наиболее заметную динамику продемонстрировал Китай: за год страна поднялась с 12-го на 9-е место в рейтинге самых популярных направлений у туристов из Казани.

В числе лидеров среди азиатских стран также остаются Таиланд и Япония, за ними следуют Индонезия и Южная Корея.

Рост интереса к Азии отражается и на въездном турпотоке. В 2025 году в числе самых активных иностранных гостей Казани – путешественники из Китая и Индии. Существенную долю также составляют туристы из Казахстана и Узбекистана, а также из Турции, значительная часть территории которой расположена в Азии.

по теме Тренд на Азию, горы и санатории: куда казанцы полетят на Новый год
Тренд на Азию, горы и санатории: куда казанцы полетят на Новый год
#Туризм #россия-китай #индия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Более 2,5 тыс. номеров представят на фестивале «Созвездие – Йолдызлык»

Более 2,5 тыс. номеров представят на фестивале «Созвездие – Йолдызлык»

14 февраля 2026
«Можно всю жизнь не подозревать о нем»: насколько страшен порок сердца и как его выявить

«Можно всю жизнь не подозревать о нем»: насколько страшен порок сердца и как его выявить

14 февраля 2026