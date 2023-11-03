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«Татнефть» и азербайджанская SOCAR договорились сотрудничать в добыче и переработке нефти
Дорожную карту о сотрудничестве подписали в Баку азербайджанская нефтяная компания SOCAR и «Татнефть», сообщает ТАСС.
Стороны и участники встречи: местный министр экономики Микаил Джаббаров, президент SOCAR Ровшан Наджаф и гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов.
Компании договорились сотрудничать в добыче и переработке нефти, а также ее последующей реализации, развивать человеческий капитал по всем другим направлениям и делиться опытом. Также партнеры рассмотрят совместную работу в энергетике.
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