«Татнефть» и азербайджанская SOCAR договорились сотрудничать в добыче и переработке нефти

Дорожную карту о сотрудничестве подписали в Баку азербайджанская нефтяная компания SOCAR и «Татнефть», сообщает ТАСС.

Стороны и участники встречи: местный министр экономики Микаил Джаббаров, президент SOCAR Ровшан Наджаф и гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов.

Компании договорились сотрудничать в добыче и переработке нефти, а также ее последующей реализации, развивать человеческий капитал по всем другим направлениям и делиться опытом. Также партнеры рассмотрят совместную работу в энергетике.