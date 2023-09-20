Азербайджан выразил соболезнования после гибели российских миротворцев

Минобороны Азербайджана выразило соболезнования оборонному ведомству России после гибели миротворцев вблизи населенного пункта Джанйатаг. Об этом говорится в заявлении МО Азербайджана.

В сообщении говорится, что азербайджанские следственные органы совместно с коллегами из России ведут расследование случившегося.

«Выражаем сожаление по поводу случившегося, приносим глубокие соболезнования руководству Министерства обороны РФ, командованию российского миротворческого контингента, семьям и близким погибших военнослужащих», — отмечается в заявлении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что гибель миротворцев в Нагорном Карабахе вечным позором ляжет на клеветников, которые подвергли сомнению их деятельность в регионе.