Азербайджан изменит правила временного пребывания для граждан России

Флаг Азербайджана (на площади Государственного флага в Баку)

Фото: Wikipedia.org

Власти Азербайджана собираются изменить правила временного пребывания граждан России на своей территории. Об этом сообщил глава пресс-службы азербайджанского Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, передает РИА Новости.

«Новые правила, применяемые российской стороной, и ужесточение требований <...> рассматриваются в первую очередь в контексте прав граждан Азербайджана. <...> азербайджанская сторона в вопросах временного пребывания и миграции будет исходить из принципов паритета и взаимности», — подчеркнул представитель МИД южнокавказской страны.

Гаджизаде при этом уточнил, что соответствующие меры Азербайджан примет в ближайшие дни.

С 1 января в России изменятся правила пребывания в стране иностранных граждан, приезжающих без виз. В частности, срок, в течение которого они могут находиться в РФ, сокращается с 90 дней в течение 180 дней до 90 дней в течение полугода.