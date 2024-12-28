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Азербайджан изменит правила временного пребывания для граждан России
Власти Азербайджана собираются изменить правила временного пребывания граждан России на своей территории. Об этом сообщил глава пресс-службы азербайджанского Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, передает РИА Новости.
«Новые правила, применяемые российской стороной, и ужесточение требований <...> рассматриваются в первую очередь в контексте прав граждан Азербайджана. <...> азербайджанская сторона в вопросах временного пребывания и миграции будет исходить из принципов паритета и взаимности», — подчеркнул представитель МИД южнокавказской страны.
Гаджизаде при этом уточнил, что соответствующие меры Азербайджан примет в ближайшие дни.
С 1 января в России изменятся правила пребывания в стране иностранных граждан, приезжающих без виз. В частности, срок, в течение которого они могут находиться в РФ, сокращается с 90 дней в течение 180 дней до 90 дней в течение полугода.
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